Чертищева (Смоленцева) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Смоленцев Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.
Дочь: Соловьева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Чертищев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Чертищев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Чертищев Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно