Чертищева (Смоленцева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертищева (Смоленцева) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Смоленцев Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.

Дочь: Соловьева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Чертищев Алексей Владимирович

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Чертищев Алексей Владимирович

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Чертищев Алексей Владимирович

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертищев Алексей Владимирович

Смерть
Неизвестно
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