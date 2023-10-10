Захарова (Коротихина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Коротихина) Анна Александровна

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1887 ст.

Дата смерти

23.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887 ст.

Отец: Коротихин Александр Филиппович

Мать: Коротихина Евдокия Ивановна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.09.1887 ст.
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1906 ст.

Муж: Захаров Василий Семёнович

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1908 ст.

Дочь: Сергеева Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.

Сын: Захаров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1912 ст.

Сын: Захаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Сын: Захаров Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1923

Сын: Захаров Семён Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1928

Сын: Захаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.01.1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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