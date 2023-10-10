Захарова (Коротихина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения04.09.1887 ст.
Дата смерти23.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887 ст.
Крещение
06.09.1887 ст.
Бракосочетание
23.10.1906 ст.
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1908 ст.
Дочь: Сергеева Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
28.11.1912 ст.
Сын: Захаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
07.09.1923
Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
22.09.1928
Сын: Захаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Семёнович
Смерть
23.01.1969
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)