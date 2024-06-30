Кабанова (Казакова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Казакова) Таисия

Место рождения

пос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

20.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1958

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Кульгускина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Евгений

Рождение ребёнка
04.01.1982

Сын: Кабанов Дмитрий

Отец ребёнка: Кабанов Евгений

Рождение ребёнка
08.11.1985

Дочь: Никитенко (Кабанова) Мария

Отец ребёнка: Кабанов Евгений

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