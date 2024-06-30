Кабанова (Казакова) Таисия
Место рожденияпос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения20.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1958
Отец: Казаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабанов Евгений
Рождение ребёнка
04.01.1982
Сын: Кабанов Дмитрий
Отец ребёнка: Кабанов Евгений
Рождение ребёнка
08.11.1985
Дочь: Никитенко (Кабанова) Мария
Отец ребёнка: Кабанов Евгений