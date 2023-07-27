Петровы Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровы Андрей

Петровы Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровы Мария Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровы Мария Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровы Мария Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область