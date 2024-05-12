Белик (Терентьева) Мария Алексееана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик (Терентьева) Мария Алексееана

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Место рождения

деревня Ржавый, Павлиновского района, Смоленской области

Дата рождения

1927

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Терентьев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Белик Николай Александрович

Отец ребёнка: Белик Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Белик Александр Александрович

Отец ребёнка: Белик Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Белик Владимир Александрович

Отец ребёнка: Белик Александр Васильевич

Смерть
2011

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