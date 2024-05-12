Белик (Терентьева) Мария Алексееана
Место рождениядеревня Ржавый, Павлиновского района, Смоленской области
Дата рождения1927
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Терентьев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Белик Николай Александрович
Отец ребёнка: Белик Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Белик Александр Александрович
Отец ребёнка: Белик Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Белик Владимир Александрович
Отец ребёнка: Белик Александр Васильевич
Смерть
2011