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Галочка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1931

Дата смерти

20.05.1932

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931

Отец: Воронцов Павел

Мать: Нина

Смерть
20.05.1932