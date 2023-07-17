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Галочка
Галочка
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1931
Дата смерти
20.05.1932
Пол
Женский
Отец
Воронцов Павел
1906 г.р.
Мать
(Воронцова) Нина
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931
Отец:
Воронцов Павел
Мать:
Нина
Смерть
20.05.1932
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