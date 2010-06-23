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Мисюркеев Иван Андреевич
Мисюркеев Иван Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Мисюркеев Андрей Михайлович
1973 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2010
Отец:
Мисюркеев Андрей Михайлович
Мать: не указана
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