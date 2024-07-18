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Агрипина-Агрофена Матвеева

Место рождения

деревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1868 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1892

Муж: Герман Ермолай Никифорович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Иоанн Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Рождение ребёнка
25.10.1900

Дочь: Александра Ермолаевна

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1911

Сын: Валентин Валади Германович

Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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