Агрипина-Агрофена Матвеева
Место рождениядеревня Кибекси, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1868 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1892
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
19.09.1898
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
25.10.1900
Дочь: Александра Ермолаевна
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1906
Сын: Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Рождение ребёнка
21.04.1911
Сын: Валентин Валади Германович
Отец ребёнка: Герман Ермолай Никифорович
Смерть
Неизвестно