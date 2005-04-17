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Щапов Иван Михайлович
Щапов Иван Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Щапов Михаил Борисович
1977 г.р.
Мать
Потеряева Анастасия Ивановна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2005
Отец:
Щапов Михаил Борисович
Мать:
Потеряева Анастасия Ивановна
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