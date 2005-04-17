Щапов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2005

Отец: Щапов Михаил Борисович

Мать: Потеряева Анастасия Ивановна

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