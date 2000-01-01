Варшавская Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варшавская Зинаида Константиновна

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Место рождения

?

Дата рождения

1886

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Смерть
1962
?
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