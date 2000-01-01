Варшавская Зинаида Константиновна
Место рождения?
Дата рождения1886
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
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Смерть
1962
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