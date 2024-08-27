Назаров Назар Савелиевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1799 ст.
Дата смерти10.06.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1799 ст.
Отец: Савелий Климович
Мать: Авдотья Васильевна
Восприемник Иван Васильевич
Бракосочетание
11.10.1814 ст.
Жена: Евдокия Харлампиевна
Поручители Иван Климович, Иван Васильевич, Петр Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Харлампиевна
Бракосочетание
25.01.1853 ст.
Жена: Васса Ивановна
Назар Саввич, вторым браком в 52 года //ему было 53+// на вдове Вассе Ивановне, 41 год третьим браком Поручители По жениху Панкрат Васильевич и Иван Савельевич По невесте деревни Ив? Антон Иванович и... Показать все
Смерть
10.06.1881 ст.
"В 80 лет от старости" //реально ему было 82 года//