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Назаров Назар Савелиевич

Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.10.1799 ст.

Дата смерти

10.06.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1799 ст.

Отец: Савелий Климович

Мать: Авдотья Васильевна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник Иван Васильевич
Бракосочетание
11.10.1814 ст.

Жена: Евдокия Харлампиевна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Поручители Иван Климович, Иван Васильевич, Петр Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1817 ст.

Сын: Назаров Стефан Назарович

Мать ребёнка: Евдокия Харлампиевна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1853 ст.

Жена: Васса Ивановна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Назар Саввич, вторым браком в 52 года //ему было 53+// на вдове Вассе Ивановне, 41 год третьим браком Поручители По жениху Панкрат Васильевич и Иван Савельевич По невесте деревни Ив? Антон Иванович и... Показать все
Смерть
10.06.1881 ст.
"В 80 лет от старости" //реально ему было 82 года//

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