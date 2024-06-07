Краюшкина (Шевченко) Ольга Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшкина (Шевченко) Ольга Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1971

Отец: Шевченко Тарас Григорьевич

Мать: Шевченко Александра

Рождение ребёнка
01.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краюшкин Константин Анатольевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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