Краюшкина (Шевченко) Ольга Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1971
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1971
Отец: Шевченко Тарас Григорьевич
Мать: Шевченко Александра
Рождение ребёнка
01.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краюшкин Константин Анатольевич
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область