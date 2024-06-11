Потапова (Кривова) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения24.02.1942
Дата смерти11.06.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
по документам рождена 31.02.1942 г, т.к. нет такой даты поставили 31.01.1942 г Прежнее название села Ново-Домосёрки
Бракосочетание
11.02.1962
Рождение ребёнка
11.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Николай Васильевич
Смерть
11.06.2024
Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область