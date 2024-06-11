Потапова (Кривова) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Кривова) Елена Егоровна

Место рождения

Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.02.1942

Дата смерти

11.06.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
по документам рождена 31.02.1942 г, т.к. нет такой даты поставили 31.01.1942 г Прежнее название села Ново-Домосёрки
Бракосочетание
11.02.1962

Муж: Потапов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Николай Васильевич

Поселки, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Николай Васильевич

Поселки, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.06.2024
Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

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