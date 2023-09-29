Нигмадзянова Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигмадзянова Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1943

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1943

Отец: Шавлюк Николай Лукич

Мать: Шавлюк Марта Федоровна

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