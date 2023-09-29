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Нигмадзянова Надежда Федоровна
Нигмадзянова Надежда Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1943
Пол
Женский
Отец
Шавлюк Николай Лукич
1910 г.р.
Мать
Шавлюк Марта Федоровна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1943
Отец:
Шавлюк Николай Лукич
Мать:
Шавлюк Марта Федоровна
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