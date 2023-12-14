Пинигин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинигин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

TT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.2012

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

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