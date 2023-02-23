Лощилина Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Семёнова
Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лощилин Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов
Место жительства
1850
38,5
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лощилин Семён Иванов
Смерть
Неизвестно