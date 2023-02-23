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Лощилина Анна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лощилин Василий Семёнов

Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Семёнова

Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лощилин Степан Семёнов

Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лощилин Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Лощилин Семён Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
38,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилин Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
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