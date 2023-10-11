Петриков Валентин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петриков Валентин Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1954

Отец: Петриков Евгений Алексеевич

Мать: Петрикова Аркадия

Бракосочетание
02.07.1983

Жена: Петрикова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрикова Валентина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1986

Сын: Петриков Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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