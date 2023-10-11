Петриков Валентин Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1954
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1954
Отец: Петриков Евгений Алексеевич
Мать: Петрикова Аркадия
Бракосочетание
02.07.1983
Рождение ребёнка
17.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрикова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1986
Сын: Петриков Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: не указана