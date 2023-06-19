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Дарья Антонова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

09.03.1798

Дата смерти

Между 1801 и 1804

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1798

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Феодора Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1801 и 1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)