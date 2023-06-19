Дарья Антонова
Место рождения
Дата рождения09.03.1798
Дата смертиМежду 1801 и 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1798
Отец: Афанасьев Антон Яковлев
Мать: Феодора Иванова
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1801 и 1804
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)