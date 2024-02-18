Сивкова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.2016

Сын: Сивков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.2020

Дочь: Сивкова Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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