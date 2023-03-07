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Тихомиров Василий Андреевич

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Место рождения

Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.01.1915 ст.

Дата смерти

20.09.1967

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1915 ст.

Отец: Тихомиров Андрей Акиндинович

Мать: Тихомирова Олимпиада Федосеевна

Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Клавдия Алексеевна

Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Награда
Неизвестно
Смерть
20.09.1967
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