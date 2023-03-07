Тихомиров Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1915 ст.
Дата смерти20.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова Клавдия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Награда
Неизвестно
Смерть
20.09.1967