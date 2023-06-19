Ерофей Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрофей Лаврентьев

Ерофей Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Между 1715 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Между 1657 и 1667 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Лаврентий Карпов

Мать: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1715 и 1741