Ерофей Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиМежду 1715 и 1741
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Лаврентий Карпов
Мать: Феодосия Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1715 и 1741