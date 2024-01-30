Глухих Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2007
Дочь: Глухих Вероника Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2012
Дочь: Глухих Дарья Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2017
Дочь: Глухих Полина Витальевны
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности