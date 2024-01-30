Глухих Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Виталий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2007

Дочь: Глухих Вероника Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.2012

Дочь: Глухих Дарья Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.2017

Дочь: Глухих Полина Витальевны

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