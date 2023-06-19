Киселева (Назарова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1978
Бракосочетание
19.07.1997
Рождение ребёнка
?.08.1999
Сын: Киселев Мальчик
Отец ребёнка: Киселев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.11.2000
Дочь: Киселева Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
21.07.2014
Сын: Киселев Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Александрович