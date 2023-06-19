Киселева (Назарова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Назарова) Елена Сергеевна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1978

Отец: Назаров Сергей Иванович

Мать: Назарова Валентина Дмитриевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.07.1997

Муж: Киселев Алексей Александрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.08.1999

Сын: Киселев Мальчик

Отец ребёнка: Киселев Алексей Александрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.11.2000

Дочь: Киселева Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев Алексей Александрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.07.2014

Сын: Киселев Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Александрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область