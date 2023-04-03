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Сорокин Лукьян Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Между 04.06.1878 и 18.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Сорокин Трофим Яковлевич

Мать: Сорокина Елена Филипповна

Бракосочетание
20.11.1865

Жена: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
поручители по жениху: Сорокин (указан как Мишев) и Сергунин по невесте: Захаров и Никулин
Рождение ребёнка
06.12.1867

Сын: Сорокин Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Сорокин Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Сорокин Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Рождение ребёнка
15.12.1871

Сын: Сорокин Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1874

Дочь: Ольга Лукьяновна

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1875

Сын: Сорокин Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1878

Сын: Сорокин Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 04.06.1878 и 18.08.1893
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