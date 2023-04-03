Сорокин Лукьян Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиМежду 04.06.1878 и 18.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
20.11.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
поручители по жениху: Сорокин (указан как Мишев) и Сергунин по невесте: Захаров и Никулин
Рождение ребёнка
06.12.1867
Рождение ребёнка
08.10.1869
Сын: Сорокин Андрей Лукьянович
Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Рождение ребёнка
15.12.1871
Рождение ребёнка
20.07.1874
Дочь: Ольга Лукьяновна
Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна
Рождение ребёнка
06.11.1875
Сын: Сорокин Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна
Рождение ребёнка
03.06.1878
Мать ребёнка: Сорокина Матрёна Леонтьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 04.06.1878 и 18.08.1893