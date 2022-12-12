Воинов Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Воинова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Воинова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1939
Дочь: Ершова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Воинова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1941
Дочь: Воинова Евгения Евгеньевна
Мать ребёнка: Воинова Александра Ивановна
Смерть
1948