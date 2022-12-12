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Воинов Евгений Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1936

Жена: Воинова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Воинова Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Воинова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1939

Дочь: Ершова Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Воинова Александра Ивановна

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1941

Дочь: Воинова Евгения Евгеньевна

Мать ребёнка: Воинова Александра Ивановна

Истра, Истра, Московская область
Смерть
1948
Истра, Истра, Московская область
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