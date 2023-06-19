Баранов Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Иван Абрамов
Мать: Агафия Иванова
Бракосочетание
11.02.1891
Жена: Дарья Феопемптова
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1892
Сын: Нил
Мать ребёнка: Дарья Феопемптова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Дарья Феопемптова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макарий
Мать ребёнка: Дарья Феопемптова
Рождение ребёнка
02.11.1901
Мать ребёнка: Дарья Феопемптова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918