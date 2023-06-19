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Баранов Василий Иванов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Иван Абрамов

Мать: Агафия Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1891

Жена: Дарья Феопемптова

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Нил

Мать ребёнка: Дарья Феопемптова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дарья Феопемптова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Макарий

Мать ребёнка: Дарья Феопемптова

Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Баранов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Дарья Феопемптова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1918