Москвин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1901
Дата смерти03.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Точенова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромуальд
Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвина Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна
Смерть
03.02.1945
Пропал без вести