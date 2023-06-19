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Москвин Иван Григорьевич

Место рождения

Хованщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.06.1901

Дата смерти

03.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Хованщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Точенова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромуальд

Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Москвина Юлия Павловна

Смерть
03.02.1945
Пропал без вести