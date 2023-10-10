Бикмухамет Юсуп углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухамет Юсуп углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Юсуп Газикей углы

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шагиахмет Бикмухамет углы

Мать ребёнка: Зюлюкей

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Сахибямал Бикмухамет кызы

Мать ребёнка: Зюлюкей

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хуббениса Бикмухамет кызы

Мать ребёнка: Зюлюкей

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гайфулла Бикмухамет углы

Мать ребёнка: Зюлюкей

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюлюкей

Смерть
Неизвестно
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