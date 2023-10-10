Бикмухамет Юсуп углы
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Юсуп Газикей углы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шагиахмет Бикмухамет углы
Мать ребёнка: Зюлюкей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Сахибямал Бикмухамет кызы
Мать ребёнка: Зюлюкей
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Хуббениса Бикмухамет кызы
Мать ребёнка: Зюлюкей
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Зюлюкей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюлюкей
Смерть
Неизвестно