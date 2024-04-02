Шульга Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1988
Рождение ребёнка
25.04.2014
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.2019
Дочь: Шульга Ангелина Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности