Шульга Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1988

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1988

Отец: Куделько Владимир Иванович

Мать: Куделько Алла Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.2014

Сын: Шульга Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.2019

Дочь: Шульга Ангелина Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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