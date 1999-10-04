Федорова Ирина Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1976
Рождение ребёнка
04.10.1999
Сын: Федоров Василий Артурович
Отец ребёнка: Федоров Артур
Рождение ребёнка
05.11.2001
Сын: Федоров Дьулустаан Артурович
Отец ребёнка: Федоров Артур
Рождение ребёнка
19.03.2012
Дочь: Федорова Сайаана Артуровна
Отец ребёнка: Федоров Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Артур