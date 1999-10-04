Федорова Ирина Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Ирина Гаврильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1976

Отец: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич

Мать: Нафанаилова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1999

Сын: Федоров Василий Артурович

Отец ребёнка: Федоров Артур

Рождение ребёнка
05.11.2001

Сын: Федоров Дьулустаан Артурович

Отец ребёнка: Федоров Артур

Рождение ребёнка
19.03.2012

Дочь: Федорова Сайаана Артуровна

Отец ребёнка: Федоров Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Артур

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