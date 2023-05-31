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Юрий
Юрий
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Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Наталья
Оксана
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ЕТ
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Оксана
Мать ребёнка:
Мая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Мать ребёнка:
Мая
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