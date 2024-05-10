Патакина (Фокина) Мария Степановна 18.02.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Патакина (Фокина) Мария Степановна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

18.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1890 ст.

Отец: Фокин Степан Филиппович

Мать: Фокина (Носникова) Ольга Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 6. рождена 18 февраля 1890 г., крещена 18. Мария. Деревни Пятинской уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
03.02.1910 ст.

Муж: Патакин Иван Николаевич

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 33 | Кол-во лет невесте: 19 | № 6. 3 февраля 1910 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Иван Николаев Патакин православного ис... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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