Патакина (Фокина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1890 ст.
№ 6. рождена 18 февраля 1890 г., крещена 18. Мария. Деревни Пятинской уволенный в запас боцман Степан Филиппов Фокин и законная жена его Ольга Иванова оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 237... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1910 ст.
Кол-во лет жениха: 33 | Кол-во лет невесте: 19 | № 6. 3 февраля 1910 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Иван Николаев Патакин православного ис... Показать все
Смерть
Неизвестно