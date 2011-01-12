Зайцева (Павлова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2011
Дочь: Зайцева Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
11.02.2012
Сын: Зайцев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
14.06.2020
Сын: Зайцев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно