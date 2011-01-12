Зайцева (Павлова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Павлова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2011

Дочь: Зайцева Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
11.02.2012

Сын: Зайцев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.06.2020

Сын: Зайцев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Владимир Владимирович

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