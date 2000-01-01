Илларионов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1913

Жена: Илларионова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
30.07.1914

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Яковлевна

Селитьба
Рождение ребёнка
11.10.1916

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Яковлевна

Селитьба
Смерть
Неизвестно
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