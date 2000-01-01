Илларионов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1913
Рождение ребёнка
30.07.1914
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Яковлевна
Селитьба
Рождение ребёнка
11.10.1916
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Илларионова Пелагея Яковлевна
Селитьба
Смерть
Неизвестно