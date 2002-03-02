Рау Павел Эдуардович
Место рожденияс.Альт-Ваймар Палласаовский район Саратовской области АССР немцев Поволжья
Дата рождения19.03.1927
Дата смерти02.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Альт-Ваймар Палласаовский район Саратовской области АССР немцев Поволжья
Бракосочетание
17.08.1948
Жена: Шефер Ольга Романовна
Синячихинский ЗАГС Свердловская обл
Рождение ребёнка
11.02.1951
Сын: Рау Георгий Павлович
Мать ребёнка: Шефер Ольга Романовна
Верхняя Синячиха Свердловской области
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Рау Альберт
Мать ребёнка: Шефер Ольга Романовна
п.Валерьяновка Тарановский р-н Кустанайская обл
Смерть
02.03.2002
г.Лисаковск Костанайской обл
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность. ишемическая болезнь сердца