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Рау Павел Эдуардович

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Место рождения

с.Альт-Ваймар Палласаовский район Саратовской области АССР немцев Поволжья

Дата рождения

19.03.1927

Дата смерти

02.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Альт-Ваймар Палласаовский район Саратовской области АССР немцев Поволжья
Бракосочетание
17.08.1948

Жена: Шефер Ольга Романовна

Синячихинский ЗАГС Свердловская обл
Рождение ребёнка
11.02.1951

Сын: Рау Георгий Павлович

Мать ребёнка: Шефер Ольга Романовна

Верхняя Синячиха Свердловской области
Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Рау Альберт

Мать ребёнка: Шефер Ольга Романовна

п.Валерьяновка Тарановский р-н Кустанайская обл
Смерть
02.03.2002
г.Лисаковск Костанайской обл
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность. ишемическая болезнь сердца
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