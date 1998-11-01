Райкова (Виноградова) Антонина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райкова (Виноградова) Антонина Никифоровна

Место рождения

Корякино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Виноградов Никифор

Мать: Виноградова Анна?

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Михайлов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Михайлов Яков

Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Райков Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Райков Георгий Васильевич

Жары, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райков Георгий Васильевич

Жары, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Яков

Смерть
?.11.1998
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область