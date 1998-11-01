Райкова (Виноградова) Антонина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти?.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Виноградов Никифор
Мать: Виноградова Анна?
Рождение ребёнка
1946
Сын: Михайлов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Михайлов Яков
Рождение ребёнка
17.06.1957
Сын: Райков Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Райков Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Яков
Смерть
?.11.1998
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область