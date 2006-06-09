Шабанова (Филимонов) Виталина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1935
Дата смерти09.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1935
Рождение ребёнка
18.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабанов Василий
Рождение ребёнка
29.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабанов Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.06.2006
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia