Шабанова (Филимонов) Виталина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Филимонов) Виталина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1935

Дата смерти

09.06.2006

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1935

Отец: Филимонов Иван Фёдорович

Мать: Филимонов Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Василий

Рождение ребёнка
29.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Василий

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.06.2006
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
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