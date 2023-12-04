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Судаков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1880

Отец: Судаков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Судакова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Судаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Судакова Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна

Верхняя Орлянка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1915

Сын: Судаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.10.1918

Дочь: Судакова Евдокия Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.10.1990

Сын: Судаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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