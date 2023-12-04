Судаков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1880
Отец: Судаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Судакова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.04.1904
Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.03.1910
Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна
Верхняя Орлянка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1915
Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.10.1918
Дочь: Судакова Евдокия Иванович
Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.10.1990
Мать ребёнка: Агафонова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно