Девяткина Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Георгий Романович
Отец ребёнка: Девяткин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Алиса Романовна
Отец ребёнка: Девяткин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Лариса Романовна
Отец ребёнка: Девяткин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девяткин Роман