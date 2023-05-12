Девяткина Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каштанов Анатолий Иванович

Мать: Каштанова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Георгий Романович

Отец ребёнка: Девяткин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Алиса Романовна

Отец ребёнка: Девяткин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Лариса Романовна

Отец ребёнка: Девяткин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Роман