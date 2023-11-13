Лебедева Лидия Флегонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Груздев Флегонт
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лебедева Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Клавдия Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1985