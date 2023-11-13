Лебедева Лидия Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Лидия Флегонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Груздев Флегонт

Мать: Груздева Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лебедева Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Клавдия Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985
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