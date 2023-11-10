Носов Иван Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Иван Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Носов Софрон Иванович

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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