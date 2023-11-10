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Носов Иван Софронович
Носов Иван Софронович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Носов Софрон Иванович
1854 г.р.
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Носов Софрон Иванович
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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