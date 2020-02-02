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Саенко Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1938

Дата смерти

02.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Саенко Алена Алексеевна

Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1979

Сын: Саенко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна

Смерть
02.02.2020