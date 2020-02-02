Саенко Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1938
Дата смерти02.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Саенко Алена Алексеевна
Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1979
Сын: Саенко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Саенко Лидия Ивановна
Смерть
02.02.2020