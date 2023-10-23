Мосейчук (Попко ) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти05.10.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Попко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1918
Рождение ребёнка
12.11.1918
Дочь: Хамета Анна Романовна
Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Шалыгина Ольга Романовна
Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович
Рождение ребёнка
20.12.1921
Дочь: Павлюкович Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович
Рождение ребёнка
28.05.1925
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович
Рождение ребёнка
04.08.1927
Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович
Рождение ребёнка
18.09.1929
Дочь: Ильяшевич Валентина Романовна
Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович
Смерть
05.10.1967