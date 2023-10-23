Мосейчук (Попко ) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейчук (Попко ) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

05.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Попко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Мосейчук Роман Акимович

Рождение ребёнка
12.11.1918

Дочь: Хамета Анна Романовна

Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович

Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Шалыгина Ольга Романовна

Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович

Рождение ребёнка
20.12.1921

Дочь: Павлюкович Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович

Рождение ребёнка
28.05.1925

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович

Рождение ребёнка
04.08.1927

Сын: Мосейчук Иван Романович

Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович

Рождение ребёнка
18.09.1929

Дочь: Ильяшевич Валентина Романовна

Отец ребёнка: Мосейчук Роман Акимович

Смерть
05.10.1967
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