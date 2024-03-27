Базенков Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазенков Олег

Базенков Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Базенкова (Гордеева) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базенкова (Гордеева) Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базенков Андрей Олегович

Мать ребёнка: Базенкова (Гордеева) Светлана Михайловна

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