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Шурупов Андрей Матвеевич

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Место рождения

Кыргызстан

Дата рождения

1899

Дата смерти

15.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыргызстан
Рождение ребёнка
15.02.1925

Дочь: Шурупова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1927

Сын: Шурупов Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кыргызстан, Тюп
Рождение ребёнка
11.03.1929

Дочь: Шурупова Полина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Кыргызстан
Рождение ребёнка
16.07.1939

Сын: Шурупов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кыргызстан, Тюп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Анна Митрофановна

Тюп
Смерть
15.08.1943
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