Шурупов Андрей Матвеевич
Место рожденияКыргызстан
Дата рождения1899
Дата смерти15.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Кыргызстан
Рождение ребёнка
15.02.1925
Дочь: Шурупова Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1927
Мать ребёнка: не указана
Кыргызстан, Тюп
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Шурупова Полина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Кыргызстан
Рождение ребёнка
16.07.1939
Мать ребёнка: не указана
Кыргызстан, Тюп
Бракосочетание
Неизвестно
Тюп
Смерть
15.08.1943