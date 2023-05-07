Полюдова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1922
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1952
Сын: Полюдов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Полюдов Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.07.1960
Сын: Полюдов Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Полюдов Евгений Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018