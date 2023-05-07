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Полюдова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1922

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1952

Сын: Полюдов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Полюдов Евгений Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.07.1960

Сын: Полюдов Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Полюдов Евгений Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Евгений Афанасьевич

Смерть
2018