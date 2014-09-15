Дробышева Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1923
Дата смерти15.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1923
Рождение ребёнка
08.07.1948
Сын: Дробышев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович
Рождение ребёнка
13.01.1950
Дочь: Макарова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович
Рождение ребёнка
13.04.1952
Дочь: Дробышева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович
Рождение ребёнка
14.08.1954
Дочь: Дробышева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович
Рождение ребёнка
10.11.1958
Дочь: Дробышева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович
Смерть
15.09.2014