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Дробышева Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1923

Дата смерти

15.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1923

Отец: Колодин Дмитрий Павлович

Мать: Колодина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.07.1948

Сын: Дробышев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович

Рождение ребёнка
13.01.1950

Дочь: Макарова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович

Рождение ребёнка
13.04.1952

Дочь: Дробышева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович

Рождение ребёнка
14.08.1954

Дочь: Дробышева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович

Рождение ребёнка
10.11.1958

Дочь: Дробышева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дробышев Василий Филипович

Смерть
15.09.2014
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