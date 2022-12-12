Церетели Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Церетели Тамара Семеновна

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Место рождения

Свери, Грузия

Дата рождения

01.08.1900

Дата смерти

03.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Свери, Грузия
Место жительства
По 1920
Кутаиси, Грузия
Место жительства
С 1920 по 1923
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1923 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.04.1968
Москва, город федерального значения Москва
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