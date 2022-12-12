Церетели Тамара Семеновна
Место рожденияСвери, Грузия
Дата рождения01.08.1900
Дата смерти03.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Свери, Грузия
Место жительства
По 1920
Кутаиси, Грузия
Место жительства
С 1920 по 1923
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1923 по 1968
Смерть
03.04.1968