Безруков Фёдор Михайлович
Место рожденияГорьковская обл., Кстовский р-н, дер. Анкундиновка
Дата рождения22.06.1924
Дата смерти23.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924
Отец: Безруков Михаил
Мать: Безрукова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна
Смерть
23.10.1993