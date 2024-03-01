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Безруков Фёдор Михайлович

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Место рождения

Горьковская обл., Кстовский р-н, дер. Анкундиновка

Дата рождения

22.06.1924

Дата смерти

23.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924

Отец: Безруков Михаил

Мать: Безрукова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукова (Сорокина) Татьяна Павловна

Смерть
23.10.1993

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