Лыкова Зиновея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лыков Павел Самуилович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лыков Николай
Отец ребёнка: Лыков Павел Самуилович
Рождение ребёнка
20.10.1916
Отец ребёнка: Лыков Павел Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкова Евдокия
Отец ребёнка: Лыков Павел Самуилович
Смерть
Неизвестно